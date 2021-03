Em 2003, David Gilmour deu uma entrevista à BBC Radio, para o programa "Desert Island Discs", na qual revelou qual a sua canção preferida de sempre.

O ex-Pink Floyd elegeu 'Dancing in the Street', das Martha and the Vandellas, admitindo que a escolha era "difícil".

Numa ilha deserta, explicou, "vou precisar de dançar. Com esta idade já não o faço muito. Mas preciso de algo da Motown, que me acompanhe na praia.

'Dancing in the Street' foi composta por Marvin Gaye, em parceria com William "Mickey" Stevenson e Ivy Jo Hunter. A canção foi popularizada pelas Martha and the Vandellas em 1964, chegando ao número 2 das tabelas de vendas dos Estados Unidos.

Desde então, foi alvo das mais variadas versões, a mais conhecida das quais pelas mãos de David Bowie e Mick Jagger.