Os Prodigy homenagearam o seu falecido vocalista, Keith Flint, dois anos após a sua morte.

No Twitter, a banda britânica não escondeu as "saudades" do seu "irmão". "A tua luz brilha, a tua energia não se desvanece", pode ler-se.

Juntamente com esta mensagem, os Prodigy incluíram uma fotografia de Flint, tirada durante um dos seus concertos. Veja aqui: