Os Mars Volta irão reeditar toda a sua discografia, numa impressionante box set constituída por nada mais, nada menos que 18 LPs.

"La Realidad De Los Sueños" será lançada a 23 de abril e, para além de discos como "De-Loused in the Comatorium", incluirá muito material inédito.

Os Mars Volta anunciaram o fim em 2013, com Omar Rodríguez-López e Cedric Bixler-Zavala a focarem-se novamente no seu outro projeto musical, os At the Drive-In.

A box set será limitada a 5 mil unidades e, entre as benesses aos fãs, encontra-se "Landscape Tantrums", uma versão nunca acabada de "De-Loused in the Comatorium", juntamente com uma versão alternativa de 'Eunuch Provocateur'.

Aos fãs será também dada a possibilidade de adquirir esta caixa juntamente com uma t-shirt, camisola ou hoodie do grupo.