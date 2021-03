Gisela João acaba de revelar o vídeo de 'Louca', a primeira amostra do seu novo álbum, "AuRora", que tem lançamento previsto para 9 de abril.

'Louca' é a primeira canção nova lançada por Gisela João nos últimos cinco anos e tem letra e música de Marco Pombinho e arranjos do norte-americano Michael League, dos Snarky Puppy. A Michael League, Nic Hard e à própria Gisela João coube a produção de "AuRora".

Em 'Louca', tocam Bernardo Romão (guitarra portuguesa), Nelson Aleixo (guitarra), Francisco Gaspar (baixo), Justin Stanton (piano e teclados) e Michael League (mellotron e moog bass).

Quanto ao vídeo, foi filmado em São Paulo, no Brasil, e funciona "como o Canto I de uma trilogia de canções e vídeos cuja narrativa os transforma numa curta-metragem quando vistos na devida sequência, o que acontecerá até ao lançamento de 'AuRora', com a revelação do segundo e terceiro singles, respetivamente 'Já Não Choro Por Ti' e 'Canção ao Coração'", pode ler-se em comunicado de imprensa,

"AuRora" foi gravado entre Lisboa e Barcelona, em Espanha, e é o primeiro disco em que Gisela João apresenta sobretudo canções originais e se aventura como letrista e compositora. O álbum sucede a "Nua", de 2016, e "Gisela João", de 2013.

Veja aqui o vídeo de 'Louca':