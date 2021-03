Tem lugar este sábado a final do Festival da Canção. Ao palco subirão as 10 canções apuradas nas duas semifinais realizadas. Esta semana, lançámos a questão: "quem merece ganhar o festival da canção?". Recebemos vários milhares de votos, tendo a votação terminado às 17h00 desta sexta-feira.

Há dois concorrentes visivelmente distanciados na dianteira: NEEV e Carolina Deslandes. Juntos, representam quase 60% dos votos. A julgar pelas preferências dos leitores da BLITZ, a vitória no certame vai disputar-se entre 'Dancing in the Stars', de NEEV, e 'Por Um Triz', de Carolina Deslandes. Nesta votação, o pódio fica completo com 'Love Is on My Side', dos Black Mamba.

Veja aqui a classificação com base na votação realizada:

1. "Dancing in the Stars" - Neev (30.82%)

2. "Por um Triz" - Carolina Deslandes (28.68%)

3. "Love Is on My Side" - Black Mamba (10.18%)

4. "Saudade" - Karetus & Romeu Bairos (8.80%)

5. "Não Vou Ficar" - Pedro Gonçalves (5.22%)

6. "Contramão" - Sara Afonso (4.51%)

7. "Joana do Mar" - Joana Alegre (4.26%)

8. "Na Mais Profunda Saudade" - Valéria (3.81%)

9. "Volte-Face" - Eu.Clides (2.44%)

10. "Dia Lindo" - Fábia Maia (1.29%)