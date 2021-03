À semelhança do evento português, o Rock In Rio Brasil também foi adiado para 2022.

O festival, inicialmente previsto para setembro de 2021, no Rio de Janeiro, irá agora realizar-se nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

"O Rock in Rio mobiliza pessoas dentro e fora da Cidade do Rock. Recebemos turistas de absolutamente todos os Estados brasileiros, além do Distrito Federal, e também de mais de 70 países", explicou Roberto Medina, presidente e criador do festival.

"São 28 mil pessoas que trabalham para levar festa e alegria para as 700 mil pessoas que nos visitam. Vamos preservar vidas neste momento. Em setembro de 2022 estaremos juntos de novo e prontos para o melhor Rock in Rio de todos os tempos, quando vamos celebrar a paz e a vida".

Do cartaz do Rock In Rio Brasil faziam parte bandas como os Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura.