Tom Morello foi acusado de "privilégio branco" após ter admitido ser amigo de Ted Nugent, músico conhecido pelas suas posições extremadas de direita.

A acusação partiu da autora do podcast Let Me Tell You What I Know, e mereceu uma resposta curta do guitarrista dos Rage Against the Machine: "Não sou branco".

Morello, recorde-se, é filho do queniano Kikuyu Kenyan, e já por diversas vezes admitiu ter sido vítima de racismo durante a adolescência.

No programa de rádio de Howard Stern, Morello defendeu a sua amizade com Nugent, afirmando que "o mundo conhece-o como uma caricatura da direita, e não como o tipo que compôs a 'Cat Scratch Fever'".