Lena d'Água é a convidada do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, a artista fala sobre o confinamento numa zona rural, sobre as séries e os programas de rádio que a têm mantido entretida e sobre a reedição do seu tema de 1983, 'Jardim Zoológico', por iniciativa de um melómano neozelandês.

O elogio às mulheres que, em Portugal, escrevem e cantam a sua própria música, a indignação com a crueldade da indústria animal e algumas dicas para quem quiser seguir a via do vegetarianismo são outros dos temas da conversa com Lena d'Água.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos também sobre a segunda eliminatória do Festival da Canção, aproveitando Lena d'Água para partilhar as suas canções favoritas, e sobre a situação dos festivais de verão, numa altura em não é sabido, ainda, se será permitido organizá-los este ano, devido à pandemia de covid-19. O disco novo dos Kings of Leon, "When You See Yourself", é também abordado.

A apresentação do 50º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.