O novo álbum de Justin Bieber, anunciado na semana passada, chama-se "Justice", e apesar de ainda não ter saído - só é editado a 19 de março - já está envolto em polémica. O duo francês de música eletrónica Justice, através do seu management e da editora Ed Banger, veio a público acusar o artista canadiano de copiar o seu logótipo.

A principal semelhança é a utilização de uma cruz em vez de um T e sabe-se agora que a equipa de Bieber chegou a contactar o management dos Justice, no ano passado, para colaborar no design gráfico do disco, mas entretanto o contacto foi interrompido.

"A equipa de Bieber enviou-nos um email em maio de 2020, pedindo para falar com o designer gráfico dos Justice sobre um logótipo", diz a equipa que representa o duo francês à revista Spin, "tentámos agendar um telefonema mas nunca chegou a acontecer e a conversa terminou aí. Ninguém nos falou sobre um disco chamado 'Justice' ou de um logótipo que dissesse Justice. A primeira vez que vimos alguma coisa foi quando o disco foi anunciado".

A Ed Banger, entretanto, partilhou no Instagram uma imagem do rascunho original para a capa do disco de Bieber, escrevendo na legenda "o Sr. Bieber como diretor de arte". Veja a imagem abaixo e compare também o logótipo dos Justice com a capa do novo álbum do cantor canadiano.