Para Adam Levine, "já não há bandas". O vocalista dos Maroon 5 esteve à conversa com Zane Lowe, da Apple Music, onde falou sobre o estado atual da música.

"As bandas estão em via de extinção", afirmou. "Quando o primeiro álbum dos Maroon 5 saiu, ainda existiam. Sinto que já não existem".

"Isso é algo que me deixa triste. Ainda há várias, mas já não têm a mesma fama que antigamente. Gostava que pudessem existir mais".

Levine fez, ainda, uma viagem ao passado - até ao início do milénio. "Tenho andado a mostrar videoclips à minha filha mais nova. Tenho-lhe mostrado muitos discos da Avril Lavigne. A 'I'm With You' faz chorar", admitiu.

"Tem piada, porque não te lembras dessas canções dessa forma - elas estavam lá, faziam parte do que se ouvia na rádio. Mas algumas são espetaculares. Não percebia, à altura, o quão boas eram".