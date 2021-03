A edição deste ano do Rock in Rio-Lisboa não se vai realizar. A notícia foi avançada esta quinta-feira no Jornal da Noite da SIC. A nona edição do festival é, assim, adiada novamente, estando confirmadas as novas datas: 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

A organização do festival do Parque da Bela Vista justifica a decisão com o facto de não haver ainda garantias, no contexto do Estado de Emergência, que o evento, marcado para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho próximo, se pudesse realizar "no seu modelo original"

Para se realizar em junho, afirma a organização, as montagens do Rock in Rio-Lisboa teriam de começar neste momento, pelo que, depois de ponderadas diversas hipóteses, o adiamento tornou-se imperativo.

"Por esta altura, estaríamos a preparar a entrada de materiais e fornecedores no Parque da Bela Vista para dar início à construção de mais uma Cidade do Rock", diz Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, em comunicado oficial, "importando diretamente mais de 17.600 pessoas e mais de 370 empresas que trabalham para fazer o festival acontecer".

Os bilhetes adquiridos são automaticamente válidos para as novas datas e a organização não avança ainda com nenhuma confirmação no cartaz porque as conversas com os artistas só agora vão começar. O reembolso dos bilhetes poderá, também, ser pedido até 31 de dezembro, sendo emitido um vale de valor igual.

Recorde-se que Foo Fighters, Post Malone, Duran Duran e Black Eyed Peas estavam entre os nomes escalados para a agora adiada edição de 2021. Esta é a segunda vez que o festival é adiado, depois de a edição de 2020 não ter decorrido devido à pandemia de covid-19.