Os concertos de sala irão regressar a Nova Iorque a partir do dia 2 de abril, anunciou o governador Andrew Cuomo.

As lotações, porém, serão bastante limitadas: apenas 33% da lotação total, para um máximo de 100 pessoas em sala e 200 em espetáculos ao ar livre.

Estes números poderão aumentar, para 150 e 500 respetivamente, caso as salas testem todos os elementos do público. As regras básicas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento social, serão obrigatórias.

No entanto, estas não serão boas notícias para as salas mais pequenas. De acordo com Michael Swier, dono do Bowery Ballroom e do Mercury Lounge, a obrigatoriedade de distanciamento social "faz com que não consigamos preencher mais que 20% das salas", o que é "insustentável".