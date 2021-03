A canção que representará o Chipre na Eurovisão está a gerar polémica no país. A Igreja Ortodoxa de Chipre veio pedir que 'El Diablo', interpretada por Elena Tsagrinou, seja retirada do concurso porque promove a "devoção ao diabo".

A letra do tema de Tsagrinou - cantora que se tornou famosa no Chipre depois de participar no "Greece's Got Talent" em 2009, com apenas 14 anos - inclui versos como "esta noite vamos arder numa festa, é o inferno no céu contigo" ou "dei o meu coração ao El Diabo porque ele me diz que sou um anjo".

Em comunicado, a instituição religiosa verbaliza o seu "desacordo veemente e frustração" com a seleção da canção e insurge-se contra a estação de televisão pública CyBC, pedindo ao governo para interferir.

"A canção vai expor-nos ao ridículo, em termos globais, por nos instigar a rendermo-nos ao diabo e a promovermos a sua devoção", defende a igreja, explicando que foi contactada por milhares de cidadãos que não estão contentes com a escolha do tema.

A artista já se defendeu, num texto enviado à CNN, dizendo que 'El Diablo' é "claramente, uma canção alegórica" e que conta "a história de uma mulher que consegue livrar-se de uma relação tóxica". "A música une-nos a todos, não nos divide!", diz ainda Tsagrinou. O diretor da CyBC também já veio a público dizer que não tem qualquer intenção de impedir 'El Diablo' de representar o Chipre na Eurovisão.

O próprio governo cipriota já se pronunciou, com o diretor de comunicação do presidente a dizer que, apesar de compreenderem a visão da igreja e daqueles que não concordam com a seleção da canção, "respeitam inteiramente a liberdade intelectual e artística, que não pode ser limitada por causa do título de uma canção".