Tem lugar este sábado a final do Festival da Canção. Ao palco subirão as 10 canções apuradas nas duas semifinais realizadas. Carolina Deslandes, Black Mamba, NEEV, Karetus, Sara Afonso, Fábia Maia, Pedro Gonçalves, Valéria, Joana Alegre e Eu.clides lutam pelo ceptro nacional e pela presença em Roterdão, na Eurovisão.

Eventuais favoritismos poderão sobressair nos números que as canções têm obtido nas plataformas de streaming. Há assimetrias visíveis e canções cuja popularidade se destaca: ou seja, umas canções foram muito mais ouvidas do que outras. Somámos os valores de 'plays' e 'views' das 10 canções concorrentes à final nas duas mais populares plataformas de streaming, o YouTube (áudio da canção + atuação na semifinal) e o Spotify. Estes são os resultados:

1. “Por Um Triz”, Carolina Deslandes - 472.100

2. “Saudade”, Karetus e Romeu Bairos - 352.700

3. “Dancing in the Stars”, Neev - 320.400

4. “Não Vou Ficar”, Pedro Gonçalves - 187.000

5. “Love is on my side”, The Black Mamba - 143.300

6. “Contramão”, Sara Afonso - 140.600

7. “Joana do Mar”, Joana Alegre - 119.400

8. “Na mais profunda saudade”, Valéria - 113.100

9. “Volte-Face”, Eu.Clides - 108.400

10. “Dia Lindo”, Fábia Maia - 91.200

(valores arredondados à centena)

