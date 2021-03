Os Mars Volta, separados desde 2013, deixaram os fãs em alvoroço esta quinta-feira, anunciado novidades para breve. O grupo texano, liderado por Omar Rodríguez-López e Cedric Bixler-Zavala, partilhou um curto e enigmático vídeo, no qual se lê: "La Realidad De Los Sueños" e "em breve".

Esta notícia surge depois de, no ano passado, Rodríguez-López ter editado uma coletânea tripla de trabalho a solo intitulada "The Cloud Hill Tapes".

E é precisamente através do Twitter do Cloud Hills, estúdio de Hamburgo, na Alemanha, considerado pelo músico a sua segunda casa criativa, que chega a novidade. O perfil da banda no Facebook também sofreu atualizações esta tarde.