No último episódio de "Renegades", podcast que mantém com Bruce Springsteen, Barack Obama revelou que um dos seus locais preferidos para cantar é... o chuveiro.

"Canto no chuveiro, canto fora dele. Não tenho vergonha nenhuma em cantar", disse. "As minhas filhas e a minha esposa costumam revirar os olhos".

Para além disso, o ex-Presidente dos EUA partilhou ainda, via Spotify, uma playlist com as canções que mais canta no banho - onde constam artistas como Bruce Springsteen (naturalmente), Marvin Gaye, Beatles, Public Enemy, Patti Smith, Kendrick Lamar, Stevie Wonder e Bat For Lashes, entre muitos outros.

Ouça-a aqui: