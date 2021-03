A série animada "Os Simpsons" irá continuar a ser exibida até pelo menos 2023, após ter sido renovada por mais duas temporadas.

De acordo com o The Hollywood Reporter, estas duas temporadas da série poderão ser as últimas a serem transmitidas pelo canal Fox - já que a Disney adquiriu a 20th Century Fox, em 2019, por um valor a rondar os 72 mil milhões de dólares.

A temporada atual d'"Os Simpsons", que começou em setembro e terminará a 9 de maio, ficou marcada por algumas alterações a nível do elenco, com as personagens negras da série a passarem a ter vozes de atores negros.