Depois de a organização dos festivais ingleses de Reading e Leeds ter confirmado as edições de 2021, a euforia foi tal que o evento de Reading esgotou os seus mais de 100 mil bilhetes no espaço de apenas 48 horas. Contudo, o anúncio feito na semana passada pode ainda ter de ser desfeito, visto que as autoridades locais vieram agora dizer que "ainda nada foi acordado".

"O que transpareceu dos comentários nas redes sociais e de pessoas que contactaram nos contactaram foi que algumas pessoas acreditam que o município aprovou o festival de Reading este verão. Não é esse o caso", veio agora explicar Graeme Hoskin, do conselho municipal de Reading, à publicação local The Reading Chronicle.

Hoskin acrescenta ainda que "o conselho de Reading, ou qualquer outra entidade, ainda não concordou com nada. Mas, certamente, o que o anúncio mostra é que há a intenção de o festival se realizar. Vai ser um assunto importante, a ser tido em consideração pelo nosso departamento de licenciamento e outras entidades nacionais, mas ainda nada foi acordado pelo conselho".

Os Festivais de Reading e Leeds, a irem efetivamente para a frente em 2021, deverão realizar-se nos dias 27, 28 e 29 de agosto, tendo no cartaz nomes como Stormzy, Liam Gallagher, Post Malone e Queens of the Stone Age.