Os Clã e Camané deixaram mensagens misteriosas, no Instagram do Festival da Canção, confirmando a sua presença na final do certame, no próximo sábado, 6 de março.

Num pequeno vídeo, Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, dos Clã, prometem estar presentes no evento, "com alguns amigos. A fazer o quê? É segredo."

Logo de seguida, Camané surge para anunciar que também atuará na final do Festival da Canção.

Os vídeos deixaram muitos dos seguidores do certame a sonhar com uma reunião dos Humanos, banda que reunia Manuela Azevedo, Camané e David Fonseca.