Tem lugar este sábado a final do Festival da Canção. Ao palco subirão as 10 canções apuradas nas duas semifinais realizadas. Entre os intérpretes encontramos artistas com percurso já reconhecido, como Carolina Deslandes ou Black Mamba, mas também revelações como NEEV ou Karetus, a par de nomes menos conhecidos do grande público como Sara Afonso, Fábia Maia, Pedro Gonçalves, Valéria, Joana Alegre e Eu.clides.

Queremos saber qual é a sua canção preferida: vote aqui. Os resultados serão publicados na véspera do evento.

Recorde as canções a concurso: