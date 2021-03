Os concertos dos Skunk Anansie em Portugal, que estavam marcados para os Coliseus de Porto e Lisboa nos dias 5 e 6 de maio, respetivamente, foram adiados para 2022.

A banda britânica vai assim subir ao palco do Coliseu do Porto a 18 de março e do Coliseu de Lisboa a 19 de março do próximo ano. As duas atuações estão integradas na digressão de celebração dos 25 anos do grupo.

Os ingressos já adquiridos para os dois concertos mantêm-se válidos para as novas datas, sem necessidade de troca, garante a promotora Everything is New.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que os dois espetáculos são adiados, devido à pandemia de covid-19: estavam inicialmente agendados para 9 e 11 de novembro de 2020.