A edição deste ano da Comic Con vai realizar-se no Parque das Nações, em Lisboa.

Em 2020, devido à pandemia, o evento teve uma edição apenas digital. Este ano, a organização espera poder voltar a apresentar uma edição presencial.

Segundo a Meios e Publicidade, além de passar do Passeio Marítimo de Algés para o Parque das Nações, a Comic Con vai também mudar de datas: em vez de realizar-se em setembro, deverá acontecer em dezembro.

Este ano, o mote da Comic Con será A New Hope (uma nova esperança), de forma a "inspirar todos a serem mais felizes e a terem esperança num futuro melhor”.



A Comic Con abrange várias áreas da cultura popular, como cinema & TV, Banda Desenhada & Literatura, Gaming, Pop Asia & Área Comercial, Mundo do Cosplay, New Media, Música, CCPT Experience e Comic-Con Kids