Bárbara Tinoco falou ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, sobre a sua passagem pela edição de 2020 do Festival da Canção, como intérprete da canção 'Passe-Partout', da autoria de Tiago Nacarato.

Apesar de não ter saído vencedora, a canção era uma das favoritas desde a 1ª semifinal, tendo terminado em segundo lugar, apenas atrás de 'Medo de Sentir', de Elisa. Tinoco, defende, no entanto, que a sua prestação não fugiu às críticas nas redes sociais.

"O Festival da Canção é o sítio com mais 'hate' de sempre. Alguém devia investigar o fenómeno", defende a artista, "todas as pessoas têm uma opinião, portanto é muito mais fácil haver muito mais críticas. Claro que lemos os comentários e ficamos tristes. Às vezes há 10 bons e um mau, mas é com o mau que ficamos tristes”.

Ouça a partir dos 13m 05s.

Assinar o Posto Emissor no iTunes.