O guitarrista Daren Jay Ashba, mais conhecido como DJ Ashba, deu uma entrevista ao canal de YouTube Action Figures, na qual falou do seu período nos Guns N' Roses.

DJ Ashba abandonou o grupo em 2015, ano em que foi anunciada a reunião entre Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Seis anos volvidos, o guitarrista revela que Axl lhe pediu para fazer parte da formação atual dos GN'R.

"Foi muito fixe receber essa chamada, mas eu sabia para onde queria ir", disse.

"Nunca me enganei a mim próprio. Quando estava nos Guns, as pessoas mostravam-se desinteressadas. Nunca fui o género de pessoa que se assume como tendo feito parte de algo, no qual não teve nada de muito meritório":

"Esse foi um capítulo na minha vida, e estou a começar outro", salientou. "Tudo gira à volta daquilo no qual me quero focar, no rumo que estou a seguir, e isso entusiasma-me".