Tiago Bettencourt assinou uma série de versões de canções de Marco Paulo no mais recente episódio da série de diretos de Instagram "Tiago na Toca". "Confesso que não sou conhecedor do reportório do Marco Paulo, a não ser aquelas mais conhecidas", começa por dizer o músico.

"Não é o meu género, gosto de outro tipo de música, mas há uma coisa que admiro no Marco Paulo, que é muito rara nos artistas de hoje em dia: é uma pessoa muito verdadeira", continua, "é o que é e a música que faz é exatamente a música de que gosta. Ele é a música que faz e isso é de admirar, porque hoje em dia, neste mundo de faz-de-conta, é só personagens, só 'wannabes'. O Marco Paulo não é um 'wannabe', é aquilo que é e faz muito bem".

A primeira canção escolhida por Bettencourt, 'Lutar é Viver', incluída no álbum "Ver e Amar", de 1970, é "muito desconhecida, mas tem um instrumental incrível", diz o músico. "Tem uma grande banda a tocar muito bem. Parece Elvis. Dá-me ideia que isto é uma tentativa de canção de intervenção. Aliás, se calhar é mesmo uma canção de intervenção. Vou fazer uma versão mais minimal, porque só estou eu. Espero que gostem".

Veja a partir dos 6m 30s.