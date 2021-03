Patti Smith irá celebrar o 80º aniversário de Bob Dylan, através de uma performance no Spring Festival, que se realiza em maio em Tivoli, Nova Iorque.

O festival, ao ar livre, terá lugar em dois fins de semana de maio, de 20 a 23 e de 27 a 30, com Patti Smith a subir ao palco a 22 de maio.

Acompanhada por Tony Shanahan, a "madrinha do punk" irá interpretar canções de Dylan e recitar alguns dos seus poemas. O festival terá 3% da sua capacidade total preenchida, respeitando as normas de segurança em vigor no estado de Nova Iorque - o uso de máscara e o distanciamento social será obrigatório.