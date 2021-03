Os James anunciaram o lançamento de um novo álbum, intitulado "All the Colours of You".

O disco, o 16º da carreira da banda, foi gravado em parte antes do início da pandemia da covid-19, e tem data de lançamento marcada para o dia 16 de junho.

"Com toda a porcaria que aconteceu em 2020, foi uma conceção maravilhosa", afirmou o vocalista Tim Booth. "Espero que reflicta as cores destes tempos insanos. É um disco a sério, sem canções de encher chouriço, lado a lado com os nossos melhores álbuns".

Confira o alinhamento e ouça o tema-título:

ZERO

All The Colours Of You

Recover

Beautiful Beaches

Wherever It Takes Us

Hush

Miss America

Getting Myself Into

Magic Bus

Isabella

XYST