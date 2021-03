O NOS Primavera Sound, festival que se realiza anualmente no Parque da Cidade, no Porto, não se vai realizar este ano.

A nona edição do festival fica adiada para os dias 9, 10, 11 e 12 de junho de 2022, devido à pandemia de covid-19, anuncia a organização.



"Tomámos esta tão dolorosa decisão devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espetáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que adicionadas às restrições que existem atualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua realização", pode ler-se em comunicado.

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 são válidos para a edição de 2022, sendo também possível pedir o seu reembolso a partir de 1 de janeiro de 2022.



Para o NOS Primavera Sound estavam confirmados nomes como Tame Impala e Gorillaz.

À BLITZ, José Barreiro, diretor do NOS Primavera Sound, afirmou na semana passada: "Neste momento estamos numa encruzilhada: podemos confirmar e dizer: 'sim, vai haver festival, para 35 mil pessoas!' e temos de cumprir os contratos, ou seja, temos de pagar o adiantamento às bandas que, se não houver festival, só nos devolverão [o dinheiro] quando houver uma nova data. E esse é um esforço financeiro terrível: ao fim de um ano de pandemia, não acredito que haja alguém com liquidez financeira para correr esse tipo de risco. Ou então damos um pontapé para a frente e 2022 com o festival.”

Pode ler aqui as declarações de José Barreiro, João Carvalho (Vodafone Paredes de Coura) e Álvaro Covões (NOS Alive) sobre o verão dos festivais portugueses.