2 de março de 1996. Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, os integrantes da banda brasileira Mamonas Assassinas, voltavam de um concerto em Brasília, num jato privado que habitualmente os transportava entre concertos no território brasileiro, quando a aeronave chocou contra a Serra da Cantareira, a norte da cidade de São Paulo, pouco depois das onze da noite, e se desfaz em pedaços. Não sobreviveu qualquer das pessoas a bordo. No dia seguinte, o grupo deveria partir para Portugal.

O abrupto e trágico fim de uma das bandas do momento no Brasil gerou comoção coletiva dos dois lados do Atlântico. Formada em Guarulhos, estado de São Paulo, em 1989, o grupo passou por vários percalços criativos e comerciais (editaram até aí sob designação Utopia, sem sucesso) até à edição daquele que seria o seu único álbum de estúdio, "Mamonas Assassinas", lançado em junho de 1995 e sucesso instantâneo. Preconizando uma singular mistura de pop/rock com géneros como heavy metal, sertanejo, pagode, forró, mariachi e o bem português vira minhoto, o disco venderia quase 2 milhões de cópias no Brasil e obteria, ao longo dos meses seguintes, retumbante sucesso em Portugal: de acordo com a AFP, em 1996 foi o segundo álbum mais vendido no nosso país, sendo apenas batido por um dos maiores 'best sellers' da música portuguesa, a coletânea "O Caminho da Felicidade", dos Delfins.

Gravado em maio de 1995, em Los Angeles (EUA), o álbum de estreia do grupo era uma grande aposta da editora EMI, chegando às lojas em junho. No dia que a rádio passou o tema 'Vira-Vira', inspirado no vira minhoto e em 'Arrebita, canção que Roberto Leal popularizou no Brasil na década de 70, o fenómeno teve início. "Mamonas Assassinas" foi o disco de estreia que mais vendeu no Brasil e também aquele que mais cópias vendeu num único dia: terão sido 25 mil cópias os discos vendidos na 12 horas seguintes ao 'airplay' radiofónico.

Em poucos meses, o grupo entrou numa digressão gigantesca, viajando ao longo do Brasil em ziguezagues constantes, uma vez que as solicitações de televisão de São Paulo e Rio de Janeiro assim o obrigavam. 24 dos 27 estados brasileiros receberam concertos da banda, sendo normal que o grupo atuasse mais do que uma vez por dia. O público infantil, apesar das letras politicamente incorretas, foi rápido a aderir ao rock humorístico do quinteto, que popularizou canções como 'Pelados em Santos', 'Robocop Gay' ou 'Mundo Animal'.

À data do acidente, em pleno auge comercial, os Mamonas Assassinas preparavam para tomar Portugal de 'assalto', estando previstas, numa primeira instância, aparições televisivas. A partida para Portugal estava agendada para 3 de março. Um dia depois, os músicos iriam a enterrar no cemitério em Guarulhos, São Paulo, tendo acorrido ao último adeus cerca de 65 mil pessoas.