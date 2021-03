Está ser preparada uma nova biopic sobre a vida e obra de Jeff Buckley, que será coproduzida pela mãe do músico, falecido em 1997.

"Everybody Here Wants You" é descrita como "a única dramatização oficial da história" de Jeff Buckley, que será interpretado por Reeve Carney, ator anteriormente presente em filmes como "A Tempestade". As rodagens terão início no final deste ano.

Mary Guibert, mãe de Buckley, afirmou em comunicado que a sua "determinação em reunir todos os participantes certos, independentemente do tempo que levasse, está prestes a culminar no melhor possível".

Já Richard Story, da Sony Entertainment, descreveu o autor de "Grace" como "um artista único", "cuja música tocou os corações das pessoas e mudou as suas vidas".

"Everybody Here Wants You", acrescentou, será "uma oportunidade de apresentar o Jeff a toda uma nova geração de fãs".