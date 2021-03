Bárbara Tinoco não hesita em nomear Miguel Araújo como um dos artistas que mais a influenciou. "Sou super apaixonada por ele. É a minha maior referência na música, em Portugal", disse em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ.

"E ele sabe, coitado, falo dele em todas as entrevistas. Um dia já não me vai falar. Sou aquela fã doida", acrescentou a artista, depois de referir também Bob Dylan, Suzanne Vega e John Mayer entre as suas grandes influências.

Ouça a partir dos 19m 56s

