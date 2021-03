Na semana passada, Azealia Banks tinha anunciado o seu noivado com o namorado Ryder Ripps. Esta segunda-feira, a artista norte-americana comunicou aos fãs, através do Instagram, que terminou o relacionamento com o designer gráfico.

"Acabei de despachar o Ryder Ripps", escreveu a rapper numa story, "ele é demasiado inseguro para a loba altamente criativa que há em mim. Mas fico com o anel menorá. A jóia de família é minha. Longa vida à diva judia".

Recorde-se que, ao anunciar o noivado, Banks tinha também dito que se convertera ao judaísmo, religião do agora ex-noivo. A relação, que começara em 2019, terá terminado depois de um fim de semana em Palm Springs, na Califórnia.