Bernardo Neves, mais conhecido como NEEV, foi um dos artistas que, no passado fim de semana, garantiram a passagem à final do Festival da Canção, que se realiza no próximo sábado, 6 de março.

Com o tema 'Dancing in the Stars', o jovem de Cascais conquistou não só o apuramento para a final como muitas visualizações e comentários positivos. Na segunda eliminatória, a sua atuação foi a segunda mais vista no YouTube, com 64 mil 'views', depois de Carolina Deslandes, com 98 mil - no total das duas eliminatórias, só os Karetus os ultrapassam, com 103 mil, mas com mais tempo de exposição. Analisando os números dos 'lyric videos' que apresentam todas as canções, NEEV é terceiro com 194 mil, atrás dos Karetus, com 214 mil, e de Carolina Deslandes, com 251 mil.

Agora, o músico que em 2020 lançou o álbum "Philosotry" apresenta o vídeo da versão acústica deste mesmo tema, inspirado por "algo que partiu fisicamente da nossa vida, mas que continua espiritualmente connosco de forma tão intensa que continua a dar propósito e sentido a um presente que, quando olhado de frente, sabe a vazio", explica o próprio em comunicado de imprensa.

