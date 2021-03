The Weeknd, no seguimento do anúncio da sua digressão mundial “The After Hours World Tour”, adiciona uma data extra em Portugal, no dia 26 de outubro de 2022.

O artista regressa aos palcos com início no dia 14 de janeiro de 2022, em Vancouver, numa digressão que passará pela América do Norte e Europa.

Portugal recebe o artista nos dias 25 e 26 de outubro de 2022, em Lisboa, na Altice Arena. Os bilhetes serão colocados à venda na próxima quarta-feira, dia 3 março, às 09h00 em everythingsinew.pt.