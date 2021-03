Taylor Swift criticou a Netflix devido a uma piada feita na série "Ginny & Georgia", exibida naquela plataforma de streaming.

Na cena em questão, uma personagem pergunta à sua mãe: "E isso interessa a quem? Mudas mais vezes de homem do que a Taylor Swift".

A tirada não passou despercebida aos fãs de Taylor Swift, que se apressaram a criticar os responsáveis da série nas redes sociais.

Hoje, a própria artista "puxou as orelhas" à Netflix: "2010 ligou e quer a sua piadinha, preguiçosa e profundamente sexista, de volta. E que tal se deixássemos de rebaixar as mulheres que se fartam de trabalhar, achando que esta caca é engraçada?"



Taylor Swift lembrou ainda que esta postura "não fica bem" à Netflix, que no ano passado apresentou o seu documentário, "Miss Americana".