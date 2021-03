Os Rammstein anunciaram ter gravado um novo álbum durante o seu período de isolamento, provocado pela pandemia da covid-19.

A notícia surge após a banda alemã ter sido fotografada em estúdio, alimentando rumores de que estariam a trabalhar no sucessor de "Rammstein", de 2019.

"O facto de não podermos tocar ao vivo aumentou a nossa criatividade", explicou o teclista do grupo, Christian "Flake" Lorenz. "Tivemos mais tempo para pensar em coisas novas e menos distrações. Resultado, gravámos um disco que não tínhamos planeado".

O disco, ainda sem título ou data de lançamento, abordará temáticas como "a loucura das pessoas, que não é diferente em tempos de coronavírus".

"A inspiração está sempre lá. A maior parte das coisas com as quais lidas têm lugar na tua cabeça. O que vem de fora é muito pouco, mas há muito que te chega se as ruas não estiverem tão cheias", completou.