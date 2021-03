Carolina Deslandes, que no passado sábado foi uma das apuradas para a final do Festival da Canção, revelou, antes da atuação naquela eliminatória, que iria tapar todas as suas tatuagens.

Em entrevista ao Sapo Mag, a cantora-compositora explicou: "É a primeira atuação da minha vida que vou fazer sem tatuagens. Vou cobrir as minhas tatuagens todas."



A exceção foram os "tracinhos" que Carolina Deslandes tem tatuados nos dedos.



"A única tatuagem que vou deixar à mostra são os tracinhos que tenho nos dedos porque [no sábado] faz um ano que faleceu a minha avó. E esta tatuagem é de homenagem à minha avó."

No Instagram, Carolina Deslandes assinalou também o primeiro aniversário da partida da sua avó.



"Se lhe pudesse ligar hoje, e dissesse o quão aterrorizada estou por ir cantar, a avó ia começar aos berros comigo. 'Vai fazer isso com uma perna às costas, que estupidez'”. Porque a avó não era imparcial, porque achava que nos, os seus netos, filhos dos seus filhos, éramos os maiores em tudo", escreveu a autora de 'A Vida Toda'.

Recorde aqui a atuação de Carolina Deslandes no Festival da Canção, interpretando a canção escrita por si, 'Por Um Triz'.