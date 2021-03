Facebook System of a Down

O Festival Download, que se realiza anualmente em Inglaterra, anunciou pelo segundo ano consecutivo o seu cancelamento.

A razão dos dois cancelamentos é a mesma: devido à pandemia de covid-19, a edição de 2021 do grande festival não se vai realizar, tal como a de 2020 não se realizou.

Entretanto, a organização anunciou já que, em 2022, os cabeças de cartaz serão os Kiss, os Iron Maiden e os Biffy Clyro.

A edição do próximo ano do Festival Download está marcada para os dias 10, 11 e 12 de junho. Os Iron Maiden substituem, no cartaz, os System of a Down, que estavam confirmados para 2020 (e para 2021) mas que não transitam para 2022.

Recorde-se que os System of a Down são um dos nomes cimeiros do cartaz do festival Voa Heavy Rock, marcado para o Estádio Nacional, em Oeiras, em junho.

O Festival Download estava marcado para os próximos dias 4, 5 e 6 de junho, ou seja, duas semanas antes da data prevista pelo Governo de Boris Johnson para a reabertura dos festivais britânicos.

Se estas são más notícias para os fãs dos System of a Down, Bruce Dickinson, vocalista dos Iron Maiden, já se mostrou feliz com a possibilidade de os Iron Maiden poderem cumprir a sua ambição: "Tocar em Donington Park [onde já se realizaram numerosos festivais de rock] em todas as décadas desde os anos 80!"

À BLITZ, os promotores por detrás do NOS Alive, NOS Primavera Sound e Vodafone Paredes de Coura falaram recentemente sobre a probabilidade de os seus festivais se realizarem, ou não, no próximo verão.