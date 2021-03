Carolina Deslandes falou, na segunda eliminatória do Festival da Canção, sobre a importância que eventos como este têm no atual contexto da música e da cultura em Portugal.

"Acima de tudo é importante não nos rendermos ao que se está a passar e continuarmos a manter a cultura no ativo", defendeu a autora de 'Por Um Triz', defendendo que "em horário nobre se fale de arte, de fale de música e que as pessoas continuem a conhecer compositores e intérpretes novos, ou alguns que já conhecem, mas com canções novas."

Carolina Deslandes louvou ainda a oportunidade dada "aos compositores e artistas" de voltarem a estar em palco [para] fazer aquilo de que gostam. E para ganharem dinheiro, porque ganha-se dinheiro com o festival. Não sei se é suposto dizer isto, mas ganha-se. É bem pago e ainda bem, porque o nosso setor está mal e toda a gente sabe. Isto de ser celebrado de forma paga e digna numa montra como esta é maravilhoso", concluiu.

Carolina Deslandes e a sua canção, 'Por Um Triz', apuraram-se para a final do Festival da Canção, que se realiza no próximo sábado, 6 de março. Os outros concorrentes apurados foram Neev, Eu.Clides, Joana Alegre e Pedro Gonçalves.