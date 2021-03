Bárbara Tinoco revelou em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, que nunca foi a um festival de música. "A minha primeira vez num festival ia ser como artista. Eu sei, é ridículo", diz a cantora antes de completar: "os meus pais nunca me deixaram ir".

"Quando, finalmente, podia ir, estava a fazer um concerto e não pude ir a esse festival, portanto nunca fui. A minha primeira vez vai ser como artista... ou, então, espero que não. Espero ir a mais".

No ano passado, antes de os festivais terem sido adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, Tinoco integrava os cartazes do Rock in Rio-Lisboa e do MEO Marés Vivas.

Ouça a partir dos 50m 06s.

