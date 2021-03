Os Lacuna Coil foram uma das bandas que, em Itália, participaram num protesto silencioso, destinado a chamar a atenção para a situação dos profissionais do setor no país, numa altura em que as salas de espetáculos se encontram fechadas há um ano.

Foi no passado sábado que mais de 100 artistas italianos se juntaram no que devia ser um concerto em simultâneo, transmitido em livestream.

Ao entrarem em palco, porém, todos ficaram em silêncio.

A mensagem não foi compreendida por todos, tendo muitos dos espectadores reclamado.

"Estavam à espera de ver um concerto e nós ficámos calados. Não é uma piada de mau gosto. É a situação das salas de concertos em Itália. Os sítios onde pudemos conhecer-vos. É por isso que vos pedimos ajuda", começaram os Lacuna Coil, os mais famosos dos participantes no protesto, por explicar.

Mais tarde, a cantora da banda, Cristina Scabbia, respondeu ao descontentamento de vários fãs: "Sei que muitos de vós se ligaram ao site, à espera de um concerto que nunca aconteceu. O que viram foi um vídeo da nossa banda a entrar na sala Alcatraz, em Milão, e a ficar quietos em palco, olhando para uma clube vazio. O que fizemos foi participar numa greve italiana."



"Não podíamos dizer nada", explicou ainda a vocalista. "Compreendo a vossa frustração e a vossa raiva e acreditem que todos nós queríamos subir ao palco e dar um concerto a sério para vocês. O objetivo foi chamar a atenção para o facto de os clubes estarem fechados há um ano devido à pandemia e não sabermos quando irão reabrir", disse. "Queremos agradecer-vos porque, mesmo com as vossas mensagens zangadas e a vossa desilusão, ajudaram-nos a gritar ainda mais alto."

Além dos Lacuna Coil, cerca de 130 bandas e artistas foram filmados em silêncio no âmbito do protesto "L’Ultimo Concerto?".

Veja aqui um vídeo do protesto silencioso e a explicação da vocalista dos Lacuna Coil.