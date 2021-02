Duff McKagan divulgou um tema da sua antiga banda, os The Living, formados quando o hoje baixista dos Guns N' Roses tinha apenas 15 anos.

O tema fará parte de um álbum inédito do grupo, intitulado "The Living - 1982", a sair pelas mãos da Loosegroove Records, editora de Seattle pertença de Stone Gossard, dos Pearl Jam.

"É irrelevante o ano em que foi gravada. O facto de terem criado estas canções ajudam a alimentar a ideia de que os The Living são o momento zero do som de Seattle", garante o guitarrista.

