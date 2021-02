Em 1997, Marilyn Manson atuava pela primeira vez em Portugal. Foi o Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, a receber "um teatro bem executado, no meio de fumos e sangue", parafraseando a reportagem da RTP.

Além de mostrar algumas imagens do concerto, a peça inclui também uma entrevista, na qual Marilyn Manson, que recentemente tem andado nas bocas do mundo devido a várias acusações de assédio sexual, diz ser "o exemplo perfeito do que a América é."

"O problema das pessoas é que eu estou a dizer o que penso sobre isso e elas não querem ouvir a verdade. Preferem pensar que a América é feliz, que a vida é justa e que se acreditares em Deus vais para o céu", explicava.

Veja aqui a reportagem em Portugal com Marilyn Manson, na altura a promover o álbum de 1996, "Anti-Christ Superstar".