Aconteceu pouco antes de se saberem as restantes 5 canções apuradas para a final. Na segunda eliminatória do Festival da Canção, este sábado, Agir recordou duas canções emblemáticas interpretadas pelo seu pai, Paulo de Carvalho, no certame: 'Flor Sem Tempo', que ficou em terceiro lugar em 1971, e 'E Depois do Adeus', canção que triunfou em 1974 e que seria eternizada como uma das senhas do 25 de Abril.

Num espaço à parte, Paulo de Carvalho observou a atuação de Bernardo (nome de batismo de Agir), procurando conter a emoção. Veja ou reveja aqui:

Finda esta segunda semifinal, ficaram apuradas as 10 canções que vão à final do Festival da Canção, a 6 de março:

Carolina Deslandes: Por Um Triz

EU.CLIDES: Volte-Face

Fábia Maia: Dia Lindo

Joana Alegre: Joana do Mar

Karetus & Romeu Bairos: Saudade

NEEV: Dancing In The Stars

Pedro Gonçalves: Não Vou Ficar

Sara Afonso: Contramão

The Black Mamba: Love Is On My Side

Valéria: Na Mais Profunda Saudade