Bárbara Tinoco, a convidada desta semana do podcast Posto Emissor, recordou o início do seu percurso musical num bar no Bairro Alto, em Lisboa. "Eu era a miúda que tocava 'greatest hits', antigos e novos. Eram só estrangeiros bêbedos, um público muito fácil de agradar".

"Era a pior pessoa de sempre a tocar num bar. Tinha de tocar com folhas à frente porque não sabia nada de cor. Não era como aqueles músicos incríveis que vocês veem e dizem 'tu devias ter uma carreira'", diz ainda a cantora de 'Antes Dela Dizer Que Sim'.

