O festival britânico Creamfields, dedicado à música eletrónica, confirmou que se vai realizar de 26 a 29 de agosto, na sequência do plano de desconfinamento anunciado pelo governo de Boris Johnson, que aponta para uma reabertura de eventos, sem restrições, a partir de 21 de junho. Efeito imediato, em 48 horas os 70 mil bilhetes disponibilizados foram vendidos.

O evento, que se realiza em Warrington (condado de Lancashire, no noroeste de Inglaterra), conta com um cartaz de quase 90 nomes, entre os quais alguns dos maiores DJs e produtores da atualidade. Alesso, deadmau5, Martin Garrix, Nina Kraviz, Tiësto, Peggy Gou ou Dimitri Vegas & Like Mike fazem parte do elenco, onde também pontificam referências do passado como Scotter, Sven Väth ou Eric Prydz.

Organizado pela Live Nation, o maior promotor de espetáculos do mundo, o Creamfields junta-se aos também esgotados Leeds & Reading, também em agosto, que viram os 100 mil bilhetes a escoar para as mãos de festivaleiros em 3 dias.