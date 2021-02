As derradeiras cinco canções finalistas do Festival da Canção foram este sábado selecionadas na segunda de duas semifinais. São elas:

Eu.Clides, 'Volte-Face'

Joana Alegre, 'Joana do Mar'

Pedro Gonçalves, 'Não Vou Ficar'

Carolina Deslandes, 'Por Um Triz'

NEEV, 'Dancing in the Stars'

Estas canções juntam-se às mais votadas na primeira eliminatória: "Na mais profunda saudade" (tema composto por Hélder Moutinho e interpretado por Valéria), "Saudade" (Karetus/Karetus e Romeu Bairos) "Love is on my side" (Tatanka/The Black Mamba) "Dia Lindo" (Fábia Maia) e "Contramão" (Filipe Melo/Sara Afonso).

Nas duas semifinais, o peso das votações foi repartido entre os telespetadores e um júri cujos elementos - os cantores Marta Carvalho, NBC, Paulo de Carvalho e Rita Guerra, a fotógrafa Rita Carmo e a radialista Vanessa Augusto - foram escolhidos pela RTP.

Na final de 6 de março, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público. Será escolhido o representante de Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos.