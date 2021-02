Bárbara Tinoco é a convidada desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ, e no momento em que se prepara para editar um EP que inclui colaborações com nomes como Carlão, Carolina Deslandes ou António Zambujo falou sobre a música que ouvia na adolescência.

"O primeiro concerto que vi na vida foi Iron Maiden. Eu era aquela adolescente toda de preto, com correntes", recorda a cantora de 'Sei Lá', "ouvia muito heavy metal e rock... Agora só ouço pop, portanto a metaleira que há dentro de mim está envergonhada".

Ouça a partir dos 28m 34s.

Assinar o Posto Emissor no iTunes.