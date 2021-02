Conhecido pela imprevisibilidade das suas conferências de imprensa, Jorge Jesus, treinador da equipa de futebol do Benfica, tem dado que falar pelas intervenções nesses seus contactos com a comunicação social.

Recentemente, a sua imitação dos futebolistas que exageram na reação ao contacto físico ("Ai o quê, parece que levaste com um pau") tornou-se viral. Dias mais tarde, a indignação do técnico do Benfica com o ruído que o desconcentrava, enquanto tentava falar para a televisão, deu origem a novos "memes".

Agora, o projeto Bandex, conhecido pelas criações musicais a partir de tiradas de José Sócrates, António Costa ou Cavaco Silva, pegou nestes momentos e fez mais um tema contagiante. Ouça aqui.