As vendas dos discos dos Daft Punk subiram em flecha, após a dupla francesa ter anunciado o seu fim.

Na segunda-feira, dia desse anúncio, o número de streams das canções dos Daft Punk subiram em 500%. No que às vendas digitais diz respeito, a percentagem é ainda mais assombrosa: 2650%.

De acordo com a Rolling Stone, entre as canções mais escutadas estão 'Get Lucky' (subiu 180%), 'One More Time' (368%) ou 'Around the World' (381%). Álbuns como "Homework" também subiram em termos de streams, com o primeiro dos Daft Punk a registar um aumento de 714%.

Não apenas isso, como cerca de meio milhão de pessoas ouviram, pela primeira vez, os Daft Punk em plataformas como o Spotify.

Prevê-se que as vendas físicas também registem um aumento, já que este mês serão reeditados "Homework" e "Alive 1997", em vinil.